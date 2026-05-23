"Карабах" расстался с тремя футболистами

23 Мая 2026 17:48
"Карабах" объявил об уходе сразу трех футболистов после завершения сезона.

Как сообщает İdman.Biz, агдамский клуб официально подтвердил расставание с Эммануэлем Аддаи, Рамилем Шейдаевым и Сами Ммаэ.

Контракты Аддаи и Шейдаева с клубом подошли к концу, после чего стороны приняли решение завершить сотрудничество.

Сами Ммаэ, выступавший за "Карабах" на правах аренды, вернулся в загребское "Динамо", которому принадлежат права на футболиста.

Напомним, что "Карабах" завершил сезон на втором месте в Мисли Премьер-лиге и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

