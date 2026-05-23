Капитан "Нефтчи": "Каждое поражение от "Карабаха" нас злило" - ФОТО

Полузащитник футбольного клуба "Нефтчи" подвел итоги сезона-2025/26, рассказал о выходе команды в Лигу конференций, работе с нынешним главным тренером Юрием Вернидубом, непростом периоде при Самире Абасове, а также оценил перспективы клуба и сборной Азербайджана.

Махмудов признался, что в начале сезона команда рассчитывала на более высокие результаты, чем участие в Лиге конференций.

"В начале сезона мы не хотели ограничиваться только Лигой конференций. Надеялись добиться большего. Но по ходу чемпионата случились неудачи, и в итоге путевка в еврокубки стала для нас положительным результатом. В какой-то момент сезона попасть в еврокубки вообще казалось очень сложной задачей. Мы потеряли слишком много очков", - цитирует Махмудова report.az

Капитан "Нефтчи" считает, что нынешний состав оказался сильнее предыдущих по качеству игры и атмосфере внутри коллектива.

"Не хочу говорить, что прошлые футболисты были слабее. Просто нынешние игроки лучше проявили себя. В команде была очень хорошая атмосфера. Теплые отношения, дружба и близость между футболистами тоже сыграли свою роль", - сказал Махмудов.

Говоря о бывших тренерах клуба, полузащитник отдельно поблагодарил Самира Абасова: "У каждого тренера свой стиль и подход. Иногда многое зависит и от удачи. Например, при Самире Абасове в ряде матчей нам просто не везло. Бывали и судейские решения, которые влияли на результат. Но я очень благодарен ему. Абасов пришел в сложный для меня период и доверял мне даже тогда, когда я был не в лучшей форме. Я не хотел подвести его доверие".

Махмудов подчеркнул: "[Под руководством Юрия Вернидуба] мы стали лучше действовать в атаке. В какой-то момент поняли, что пути назад уже нет. Команда объединилась, а победы вернули нам уверенность", - отметил хавбек.

Футболист также рассказал о психологическом давлении во время неудачной серии результатов.

"Для меня это был очень тяжелый период. Я никогда не любил проигрывать. В "Спартаке" тоже чувствовалось огромное давление, потому что там всегда требуют результат. В "Нефтчи" ситуация похожая. Болельщики привыкли к победам. А в тот период проблемы были и в клубе, и в сборной одновременно. Не хотел бы снова пережить такое время", - признался Махмудов.

Отдельно капитан вспомнил победу над "Карабахом" и отметил, насколько болезненными были прежние поражения от агдамского клуба.

"Конечно, мы верим, что можем бороться с "Карабахом". Каждый раз, когда проигрывали им, очень злились. Думали: чего нам не хватает? Что мы делаем не так? Та победа была для нас очень важной. Она показала, что любую команду можно обыграть", - подчеркнул футболист.

Махмудов также заявил, что хотел бы продолжить карьеру именно в "Нефтчи".

"Переговоры с клубом продолжаются. Надеюсь остаться здесь. О других вариантах сейчас не думаю", - сказал капитан.

Говоря о целях на следующий сезон, полузащитник отметил: "Мы не можем по-настоящему радоваться четвертому месту и Лиге конференций. Для "Нефтчи" нормальной целью всегда должно быть чемпионство. Все футболисты, приходящие сюда, должны думать только о первом месте. В футболе бывает все - и победы, и поражения. Но для "Нефтчи" всегда существовала только одна цель: вернуться к чемпионству."

Капитан сборной Азербайджана также высказался о предстоящем сборе национальной команды и шансах на повышение в Лигу C Лиги наций.

"Конечно, мы хотим подняться в Лигу C. Это наша главная цель. Но и Литва этого хочет. Мы должны реально смотреть на вещи. Мы полтора года не могли победить. Никто не считает нас командой уровня Португалии", - отметил Махмудов.