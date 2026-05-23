"Зиря" и "Араз-Нахчыван" встретятся в 33-м туре Премьер-лиги

Сегодня в рамках 33-го тура Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Араз-Нахчываном" и "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на SOCAR Polymer Arena и начнется в 19:00.

Перед матчем "Зиря" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. "Араз-Нахчыван" с 43 очками располагается на шестой позиции.

Напомним, что сезон Мисли Премьер-лиги завершится 24 мая матчем "Имишли" - "Карван-Евлах".

Ранее в туре "Габала" обыграла "Шамахы" (3:1), "Сабах" победил "Туран Товуз" (2:1), а "Карабах" в результативном матче оказался сильнее "Сумгайыта" - 4:3.