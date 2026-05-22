"Сабаил" и "Мингячевир" разыграют плей-офф против "Габалы"

Сегодня станет известен второй участник плей-офф за право выступать в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном XXVII туре I Лиги "Мингячевир" на своем поле встретится с "Сабаилом".

Матч пройдет на резервном поле городского стадиона имени Яшара Мамедзаде в Мингячевире и начнется в 17:00. Главным арбитром встречи назначен рефери ФИФА Эльчин Масиев.

Перед последним туром "Сабаил" с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице лиги. "Мингячевир", набравший 48 баллов, располагается на третьей позиции.

Победитель борьбы за вторую строчку сыграет в плей-офф против "Габалы", которая завершила сезон Мисли Премьер-лиги на 11-м месте.