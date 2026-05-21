Кахабер Цхададзе: "Теперь самое главное — хорошо подготовиться к матчу плей-офф за сохранение прописки в премьер-лиге"

21 Мая 2026 23:02
Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе прокомментировал победу в матче 33-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Шамахы" (3:1), передает İdman.Biz.

"Поздравляю наших ребят с победой. Это была последняя игра чемпионата. Хотя от этого матча расклад в таблице не менялся, перед встречей мы в разговоре с командой говорили о том, что хотели бы порадовать болельщиков. Им отдельная благодарность — они поддерживали нас всю игру. Я рад, что мы выиграли и забили хорошие и красивые голы. Последние игры в чемпионате помогли нам обрести уверенность. Понятно, что в составе "Шамахы" не было нескольких ведущих игроков, но все равно было важно сыграть хорошо", — заявил Цхададзе.

Также специалист рассказал о подготовке к плей-офф за сохранение места в Мисли премьер-лиге: "Теперь самое главное — хорошо подготовиться к матчу плей-офф за сохранение прописки в премьер-лиге. У нас есть еще время. Завтра мы узнаем нашего соперника и уже непосредственно начнем подготовку".

Отвечая на вопрос о предпочтительном сопернике в плей-офф, наставник отметил: "Я знаю, что "Сабаил" играет в три центральных защитника, а "Мингячевир" часто меняет тактику. Мы подготовимся".

Цхададзе также сообщил, что, вероятно, посетит очный матч между "Сабаилом" и "Мингячевиром": "Наверное, да".

