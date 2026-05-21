Рагим Гасанов оценил спорные эпизоды 32-го тура Мисли Премьер-лиги - ВИДЕО

Председатель Судейского комитета АФФА Рагим Гасанов высказал свое мнение относительно спорных моментов, возникших в матчах 32-го тура Мисли Премьер-лиги. По информации İdman.Biz, своими выводами руководитель судейского корпуса поделился в заявлении для пресс-службы структуры.

В ходе разбора эксперт детально проанализировал неоднозначные игровые эпизоды, зафиксированные в общей сложности в трех матчах прошедшего тура.

По оценке главы комитета, работавшие на этих встречах арбитры продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Гасанов подчеркнул, что во всех рассматриваемых ситуациях судейские бригады приняли абсолютно верные и обоснованные решения.