Судьба путевки в Премьер-лигу решится в Сумгайыте

20 Мая 2026 12:01
Определился стадион, на котором пройдет стыковой матч за право выступать в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport24.az, решающая встреча состоится на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде.

Соперник "Габалы", занявшей 11-е место в Премьер-лиге, пока окончательно не определен, однако место проведения матча уже утверждено.

Отметим, что "Габала" сыграет против команды, которая завершит сезон I Лиги на втором месте. Сейчас вторую строчку занимает "Сабаил", имеющий 50 очков. На третьем месте располагается "Мингячевир" с 48 баллами.

В последнем туре I Лиги "Мингячевир" примет "моряков". Матч состоится 21 мая.

İdman.Biz
