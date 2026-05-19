Опубликовано расписание последнего тура Премьер-лиги Азербайджана

19 Мая 2026 12:33
Стало известно расписание матчей заключительного, 33-го тура Мисли Премьер-лиги сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, все встречи последнего тура будут показаны в прямом эфире телеканалом CBC Sport. Матчи пройдут с 21 по 24 мая.

Расписание 33-го тура:

21 мая, четверг

18:30. "Габала" - "Шамахы"
Габалинский городской стадион

22 мая, пятница

17:00. "Туран Товуз" - "Сабах"
Bank Respublika Arena

19:30. "Сумгайыт" - "Карабах"
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

23 мая, суббота

15:00. "Кяпаз" - "Нефтчи"
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

19:00. "Араз-Нахчыван" - "Зиря"
"SOCAR Polymer Arena"

24 мая, воскресенье

16:00. "Имишли" - "Карван-Евлах"
Олимпийский спортивный комплекс в Губе

İdman.Biz
