Опубликовано расписание последнего тура Премьер-лиги Азербайджана

Стало известно расписание матчей заключительного, 33-го тура Мисли Премьер-лиги сезона-2025/26.
Как сообщает İdman.Biz, все встречи последнего тура будут показаны в прямом эфире телеканалом CBC Sport. Матчи пройдут с 21 по 24 мая.
Расписание 33-го тура:
21 мая, четверг
18:30. "Габала" - "Шамахы"
Габалинский городской стадион
22 мая, пятница
17:00. "Туран Товуз" - "Сабах"
Bank Respublika Arena
19:30. "Сумгайыт" - "Карабах"
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде
23 мая, суббота
15:00. "Кяпаз" - "Нефтчи"
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде
19:00. "Араз-Нахчыван" - "Зиря"
"SOCAR Polymer Arena"
24 мая, воскресенье
16:00. "Имишли" - "Карван-Евлах"
Олимпийский спортивный комплекс в Губе