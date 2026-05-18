Вслед за Багировым "Кяпаз" могут покинуть несколько игроков

18 Мая 2026 17:09
После решения по главному тренеру Азеру Багирову в "Кяпазе" могут произойти изменения и в составе команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, под вопросом остается будущее ряда футболистов, которых 41-летний специалист привел в гянджинский клуб по ходу сезона.

Речь идет о Мате Абуладзе, Рауфе Гусейнли и Рахмане Гаджиеве. По информации источника, Багиров в случае продолжения работы хотел сохранить этих игроков в команде.

Однако переговоры между сторонами не дали положительного результата, и после матча последнего тура против "Нефтчи" специалист покинет клуб.

Поскольку перечисленные футболисты были приглашены именно по инициативе Багирова, их дальнейшая судьба в "Кяпазе" также остается неопределенной.

