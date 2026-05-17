Президент АФФА поздравил "Сабах" - ФОТО

17 Мая 2026 23:20
Сегодня мы вручили высокие награды футбольному клубу "Сабах", ставшему победителем сезона 2025/2026 Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом написал президент АФФА Ровшен Наджаф на своей странице в социальной сети X.

"Еще раз от всего сердца поздравляю клуб "Сабах", который на протяжении всего сезона демонстрировал высокий профессионализм, целеустремлённость, радовал своих болельщиков яркими играми и уверенными победами", - говорится в публикации.

Р. Наджаф пожелал блестящих побед в предстоящих соревнованиях всем клубам, которые в этом году показали высокие результаты в чемпионате Азербайджана и завоевали право представлять страну в еврокубках.

