Президент АФФА поздравил "Сабах" - ФОТО

Сегодня мы вручили высокие награды футбольному клубу "Сабах", ставшему победителем сезона 2025/2026 Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом написал президент АФФА Ровшен Наджаф на своей странице в социальной сети X.

"Еще раз от всего сердца поздравляю клуб "Сабах", который на протяжении всего сезона демонстрировал высокий профессионализм, целеустремлённость, радовал своих болельщиков яркими играми и уверенными победами", - говорится в публикации.

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün qalibi olan “Sabah” Futbol Klubuna yüksək mükafatları təqdim etdik.



Bir daha mövsüm boyunca yüksək peşəkarlıq, əzmkarlıq nümayiş etdirən, azarkeşlərini məzmunlu oyunlar və inamlı qələbələrlə sevindirən "Sabah" klubunu… — Rovshan Najaf (@RovshanNajaf) May 17, 2026

Р. Наджаф пожелал блестящих побед в предстоящих соревнованиях всем клубам, которые в этом году показали высокие результаты в чемпионате Азербайджана и завоевали право представлять страну в еврокубках.