Юрий Вернидуб: "Добились задачи, которую перед нами поставили"

17 Мая 2026 20:54
Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче 32-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Сабахом" (2:1), передает İdman.Biz.

"Прекрасный вечер. Добились задачи, которую перед нами поставили. Мы были далеки от четвертого места, когда я возглавил команду, но впереди было 19 туров. Задача была сложной, но я знал, что, если будем хорошо играть, то будем вознаграждены. Сегодня я — счастливый человек", — заявил Вернидуб.

Отвечая на вопрос о том, что именно изменилось в игре команды, специалист отметил: "Я постоянно индивидуально общался с игроками. Исправили дисциплину. Давали большие нагрузки игрокам. Мы — "Нефтчи" и должны были играть первым номером в каждой игре. Мы должны были выглядеть, как "Сабах" и "Карабах". Игроки поверили мне, а я — им. Это было важно. Хочу поблагодарить всех сотрудников и, конечно же, руководство клуба. Последние всегда поддерживали нас. Все это стало гарантом нашего успеха".

Также наставник высказался о возможных изменениях в составе по окончании сезона: "Когда пришел в команду, то сказал всем, что все останутся до конца сезона. Решение будет только в конце сезона. У кого-то контракт завершился, у кого-то продолжается. Новая кровь будет нужна. Я не хотел бы вылетать с первого раунда Лиги конференций. Я играл в группе Лиги чемпионов и Лиги Европы, хочу играть в основном этапе Лиги конференций. Впереди у нас много работы".

