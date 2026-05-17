17 Мая 2026 23:00
Красная карточка за эмоции: инцидент на матче "Сабах" – "Нефтчи" - ВИДЕО

Матч 32-го тура Мисли Премьер-лиги между "Сабахом" и "Нефтчи" запомнился не только принципиальной борьбой на поле, но и серьезной потасовкой между футболистами в самой концовке встречи.

Градус игры накалился до предела на 84-й минуте, когда футболист хозяев поля Джой-Ланс Микельс бросил мяч в сторону скамейки запасных "Нефтчи", где находился Эмиль Сафаров. Бурная реакция игрока гостей мгновенно переросла в открытый конфликт на поле — к потасовке подключились и другие футболисты обеих команд.

Главный арбитр матча Камал Умудлу быстро вмешался в ситуацию и охладил пыл игроков, показав красные карточки обоим главным зачинщикам инцидента — Джой-Лансу Микельсу и Эмилю Сафарову.

Напомним, что столичное дерби завершилось гостевой победой "Нефтчи" со счетом 2:1.

