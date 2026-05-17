Айхан Аббасов: "Наши матчи против "Туран Товуза" всегда проходят напряженно"

17 Мая 2026 00:40
Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов прокомментировал победу в матче 32-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Туран Товузом" (3:2), передает İdman.Biz.

"В своей последней домашней игре мы хотели заработать очки. К счастью, одержали победу. Наши матчи против "Туран Товуза" проходят напряженно и интересно. Если не ошибаюсь, мы одержали первую победу над ними. Благодарю фанатов за поддержку. Говорю всем большое спасибо. Впереди остается наша последняя игра, и если и в этом матче заработаем очки, будем рады", — заявил Аббасов.

Также наставник поблагодарил коллектив клуба и отметил прогресс игроков: "Хочу поблагодарить каждого в клубе. Футболисты в этом тяжелом графике не пали духом, многие из них прибавили, стали кандидатами в команды с амбициями".

