16 Мая 2026 23:25
Гурбан Гурбанов - о летних трансферах: "Мы ведем переговоры со многими игроками"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу своей команды над "Имишли" (3:0) в матче 32-го тура Мисли Премьер-лиги, сообщает İdman.Biz.

Специалист отметил, что благодаря этой победе команда официально обеспечила себе путевку в Лигу Европы УЕФА.

"Поздравляю своих футболистов с этой важной победой. Возможно, качество игры было не самым высоким. Нам противостояла команда, которая очень хорошо оборонялась и опасно контратаковала. Несмотря на счет 3:0, нельзя сказать, что все было легко. Однако мотивация команды была на месте, и именно это позволило нам добиться уверенной победы", — заявил Гурбанов.

Тренер также поблагодарил болельщиков за поддержку и отдельно отметил выступление клуба "Имишли" в его дебютном сезоне в Премьер-лиге.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном трансфере футболиста из чемпионата Кипра, Гурбанов подчеркнул, что официальных соглашений пока нет.

"Мы ведем переговоры со многими игроками. Некоторые ждут окончания сезона, некоторые еще думают", — отметил он.

Отвечая на вопрос о влиянии участия в еврокубках на трансферную политику клуба, наставник "Карабаха" признал, что даже выступление в Лиге чемпионов УЕФА не всегда помогает привлекать игроков.

"Условия в клубах среднестатистических европейских стран настолько улучшились, что футболисты не горят желанием приезжать в Азербайджан", — сказал Гурбанов.

Главный тренер также сообщил, что нападающий Муса Гурбанлы с большой вероятностью не успеет восстановиться к матчам Лиги Европы.

Кроме того, Гурбанов заявил, что защитник Бадави Гусейнов, скорее всего, останется в команде, хотя окончательное решение по составу на следующий сезон пока не принято.

İdman.Biz
