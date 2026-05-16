"Карабах" сыграет против "Имишли" в 32-м туре Премьер-лиги

Сегодня в рамках 32-го тура футбольной Мисли Премьер-лиги "Карабах" примет "Имишли".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 17:00.

Отметим, что "Карабах" с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Имишли", набравший 33 очка, располагается на девятой позиции.

Мисли Премьер-лига

32-й тур

16 мая

17:00. "Карабах" - "Имишли"

Судьи: Эмин Алиев, Асиман Азизли, Рахман Имами, Ниджат Исмайыллы.

VAR: Алияр Агаев.

AVAR: Ширмамед Мамедов.

Инспектор судей: Омар Пашаев.

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.

Стадион: Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Тур завершится 17 мая.