Алексей Исаев: "Травмы и невезение повлияли на мою карьеру в "Карабахе"

Полузащитник футбольного клуба "Сабах" Алексей Исаев заявил, что его период в "Карабахе" сложился не так, как он хотел.

"Прежде всего отмечу, что моя карьера в "Карабахе" сложилась не так, как я хотел. Конечно, это связано и со мной самим. Но я вернулся в свой родной дом - "Сабах". К сожалению, в начале сезона получил тяжелую травму. После этого наконец вернулся на поле. Я действительно очень счастлив, что здесь выиграл и чемпионат Премьер-лиги, и Кубок Азербайджана", - заявил Исаев в интервью teleqraf.az.

Футболист подчеркнул, что не считает переход в "Карабах" ошибкой.

"Это не было ошибкой. Просто это был опыт. Я всегда благодарен "Карабаху" за то, что клуб пригласил меня. Причина того, что я не получил шанса, была во мне. Возможно, повлияли и травмы. Мои бывшие партнеры знают, как я играл в "Карабахе" и что пытался делать. Не получилось. Но я снова вернулся домой", - отметил полузащитник.

Исаев также рассказал о тяжелом периоде после травмы ноги.

"Пережить те ощущения в начале сезона я никому не пожелаю. Слава богу, сейчас все нормально. У нас в команде семейная атмосфера, и мы продолжаем добиваться успехов", - сказал футболист.

По словам игрока, он пока не набрал оптимальную форму.

"Сейчас я готов примерно на 70 процентов. Думаю, постепенно смогу полностью вернуться к своей форме", - подчеркнул Исаев.

Полузащитник добавил, что надеется получить вызов в сборную Азербайджана.

"Как и каждый футболист, я всегда жду приглашения в национальную команду", - заявил Исаев.

Отметим, что в нынешнем сезоне вместе с "Сабахом" футболист оформил "золотой дубль".