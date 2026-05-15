15 Мая 2026
15 Мая 2026 11:11
"Сабах" близок к трансферу игрока "Лилля"

21-летний вингер французского "Лилля" Юнес Лашааб близок к переходу в "Сабах".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Le Petit Lillois, футболист, выступающий за резервную команду французского клуба, в ближайшее время должен подписать контракт с чемпионом Азербайджана.

Лашааб подписал свой первый профессиональный контракт с "Лиллем" летом 2025 года. Соглашение рассчитано до июня 2028-го. В том же году футболист был близок к уходу из клуба, однако трансфер сорвался из-за травмы ноги, полученной во время предсезонной подготовки. Из-за повреждения игрок пропустил несколько месяцев и вернулся только в декабре.

В нынешнем сезоне левый вингер провел 12 матчей в National 3. В январе он попал в заявку "Лилля" на матч восьмого тура основного этапа Лиги Европы против "Фрайбурга", но на поле не вышел.

При этом в прошлом сезоне Лашааб уже дебютировал за основную команду "Лилля" под руководством Бруно Женезио. Он выходил на замену в матчах против "Фейеноорда", "Сент-Этьена" и "Ренна".

Если переход состоится, это будет уже второй трансфер между "Лиллем" и "Сабахом" за последний год. Ранее бакинский клуб сначала арендовал Аарона Малуду, а затем подписал с ним полноценный контракт. Кроме того, за "Сабах" выступает бывший игрок французского клуба Аким Зедадка.

Отметим, что "Сабах" в статусе чемпиона Азербайджана сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

İdman.Biz
