Хаял Алиев: "Сабах" пока не предлагал мне новый контракт"

Полузащитник "Сабаха" и сборной Азербайджана Хаял Алиев прокомментировал свое будущее в бакинском клубе.

"О предложениях мне ничего неизвестно. Этим занимается мой менеджер, поэтому я не владею информацией. "Сабах" пока не предлагал мне новый контракт", - заявил 22-летний футболист в беседе с futbolinfo.az.

Алиев также поделился эмоциями после победы "Сабаха" в Кубке Азербайджана.

"Мы очень счастливы, что выиграли Кубок Азербайджана второй год подряд. Надеюсь, в следующем сезоне снова победим именно мы. Верим, что наши успехи будут продолжаться. Также очень рады, что оформили "золотой дубль", - отметил полузащитник.

Футболист рассказал и о целях команды на следующий сезон.

"Мы сыграем в Лиге чемпионов. Хотим выйти в групповой этап и бороться там", - подчеркнул Алиев.

Отметим, что Хаял Алиев выступает за основную команду "Сабаха" с 2024 года. Его действующий контракт рассчитан до конца следующего сезона. В футболе все меняется очень быстро: сегодня ты часть чемпионской команды, а завтра уже отвечаешь журналистам, что сам не знаешь, будет ли новый контракт.