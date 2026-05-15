15 Мая 2026
RU

Хаял Алиев: "Сабах" пока не предлагал мне новый контракт"

Чемпионат Азербайджана
Новости
15 Мая 2026 11:41
20
Хаял Алиев: "Сабах" пока не предлагал мне новый контракт"

Полузащитник "Сабаха" и сборной Азербайджана Хаял Алиев прокомментировал свое будущее в бакинском клубе.

"О предложениях мне ничего неизвестно. Этим занимается мой менеджер, поэтому я не владею информацией. "Сабах" пока не предлагал мне новый контракт", - заявил 22-летний футболист в беседе с futbolinfo.az.

Алиев также поделился эмоциями после победы "Сабаха" в Кубке Азербайджана.

"Мы очень счастливы, что выиграли Кубок Азербайджана второй год подряд. Надеюсь, в следующем сезоне снова победим именно мы. Верим, что наши успехи будут продолжаться. Также очень рады, что оформили "золотой дубль", - отметил полузащитник.

Футболист рассказал и о целях команды на следующий сезон.

"Мы сыграем в Лиге чемпионов. Хотим выйти в групповой этап и бороться там", - подчеркнул Алиев.

Отметим, что Хаял Алиев выступает за основную команду "Сабаха" с 2024 года. Его действующий контракт рассчитан до конца следующего сезона. В футболе все меняется очень быстро: сегодня ты часть чемпионской команды, а завтра уже отвечаешь журналистам, что сам не знаешь, будет ли новый контракт.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" близок к трансферу игрока "Лилля"
11:11
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" близок к трансферу игрока "Лилля"

Чемпион Азербайджана готовит новый трансфер из Франции

"Араз-Нахчыван" примет "Кяпаз" в 32-м туре Премьер-лиги
10:28
Чемпионат Азербайджана

"Араз-Нахчыван" примет "Кяпаз" в 32-м туре Премьер-лиги

Команды подходят к матчу с разницей в 19 очков в турнирной таблице

"Габала" и "Карван-Евлах" сыграют в 32-м туре Премьер-лиги Азербайджана
09:58
Чемпионат Азербайджана

"Габала" и "Карван-Евлах" сыграют в 32-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Команды занимают два последних места в таблице чемпионата
"Габалу" оштрафовали на 10 000 манатов за инцидент в матче с "Карабахом"
00:56
Чемпионат Азербайджана

"Габалу" оштрафовали на 10 000 манатов за инцидент в матче с "Карабахом"

Футболист хозяев поля Асиф Мамедов оскорбил арбитра
Камал Умудлу рассудит центральный матч 32 тура Мисли Премьер-лиги
14 Мая 19:40
Чемпионат Азербайджана

Камал Умудлу рассудит центральный матч 32 тура Мисли Премьер-лиги

Встреча между "Сабахом" и "Нефтчи" состоится в воскресенье

Велко Симич: "Мы полностью заслужили "золотой дубль"
14 Мая 17:51
Чемпионат Азербайджана

Велко Симич: "Мы полностью заслужили "золотой дубль"

Полузащитник "Сабаха" заявил, что команда весь сезон показывала стабильный футбол

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
13 Мая 17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца