15 Мая 2026 00:56
"Габалу" оштрафовали на 10 000 манатов за инцидент в матче с "Карабахом"

Футбольный клуб "Габала" оштрафован на 10 000 манатов за нарушение правил членом команды Асифом Мамедовым.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее решение было принято на очередном заседании Дисциплинарного комитета АФФА.

Инцидент произошел в ходе матча 31-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Габалой" и "Карабахом", состоявшегося 9 мая. На 86-й минуте встречи футболист хозяев поля Асиф Мамедов оскорбил арбитра, за что был удален с поля прямой красной карточкой. В связи с этим игрок наказан дисквалификацией на 4 матча, а представитель региона оштрафован на 10 000 манатов.

После финального свистка посторонние лица проникли на поле, что обошлось клубу дополнительно в 2 500 манатов. Кроме того, за выброс посторонних предметов на газон региональный клуб лишился еще 2 000 манатов.

Кроме того, штрафные санкции были применены и в матче "Нефтчи" - "Шамахы", состоявшемся 10 мая. Так, клуб "Шамахы" оштрафован на 700 манатов за то, что 4 футболиста команды получили в гостях желтые карточки.

