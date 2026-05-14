"Сабах" выкупил Тимотеуша Пухача у немецкого клуба

Футбольный клуб "Сабах" завершил переговоры с немецким клубом "Хольштайн Киль" по полноценному трансферу польского футболиста Тимотеуша Пухача.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, бакинская команда выкупила права на 27-летнего защитника и подписала с ним контракт сроком на три года.

Пухач выступает за "Сабах" с сентября прошлого года и стал одним из ключевых игроков команды в чемпионском сезоне.

В нынешнем сезоне польский футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач.

Отметим, что ранее сам Пухач заявлял, что не планирует покидать Азербайджан и хочет продолжить карьеру именно в "Сабахе".