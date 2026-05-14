14 Мая 2026
RU

Джой-Лэнс Микелс: "От "Зиря" я ожидал большего"

Чемпионат Азербайджана
Новости
14 Мая 2026 10:01
25
Джой-Лэнс Микелс: "От "Зиря" я ожидал большего"

Форвард "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс после победы над "Зиря" (2:1) в финале Кубка Азербайджана заявил, что ожидал от соперника более содержательной игры.

Нападающий прокомментировал победу над "Зиря" со счетом 2:1 в финале Кубка Азербайджана. По словам Микелса, в решающем матче он хотел увидеть более открытый футбол с обеих сторон, однако итог для "Сабаха" оказался главным - команда завершила сезон с "золотым дублем".

"Думаю, это была очень интересная игра, особенно для болельщиков "Сабаха", которые нас поддерживали. Честно говоря, от "Зиря" я ожидал большего. Они в основном оборонялись. Первый же удар стал голом, но в целом они не так много добавили игре", - сказал форвард "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс в интервью sportnet.az.

"В финале я хотел бы, чтобы обе команды играли в атакующий футбол. Но в итоге это уже не имеет значения. Мы победили, и я очень счастлив. К тому же мы завершили сезон "золотым дублем. Думаю, это лучший сезон в моей карьере. Я провел действительно невероятный год. Главный тренер очень помог мне. Его игровая система позволяет мне играть в тот футбол, который мне подходит. Я отвечаю на это голами и передачами. Счастлив работать с таким тренером и такой командой", - сказал Микелс.

Говоря о предстоящем выступлении в Лиге чемпионов, нападающий признался, что пока не знает возможных соперников "Сабаха". При этом он отметил, что команда должна побеждать в каждом матче, чтобы пройти в групповой этап, и выразил надежду на поддержку всей страны.

Отметим, что "Сабах" в сезоне-2025/26 впервые стал чемпионом Азербайджана и выиграл Кубок страны, оформив "золотой дубль".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Полузащитник "Араз-Нахчывана" вызван в сборную Бенина
13 Мая 18:16
Чемпионат Азербайджана

Полузащитник "Араз-Нахчывана" вызван в сборную Бенина

Фелипе Сантос примет участие в тренировочном сборе национальной команды

Кубок Азербайджана: Три десятилетия футбольных триумфов от "Иншаатчы" до "Сабаха" - ОБЗОР İDMAN.BİZ
13 Мая 16:16
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: Три десятилетия футбольных триумфов от "Иншаатчы" до "Сабаха" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Рекордсмен "Карабах" и четыре финала "Императора" Мехмана Аллахвердиева

Эльмар Бахшиев: "У финалов не бывает фаворитов"
13 Мая 16:01
Чемпионат Азербайджана

Эльмар Бахшиев: "У финалов не бывает фаворитов"

Бывший тренер "Габалы" и "Араз-Нахчывана" считает, что исход финала может решить один эпизод

Сегодня поступят в продажу билеты на матч "Карабах" - "Имишли"
13 Мая 14:31
Чемпионат Азербайджана

Сегодня поступят в продажу билеты на матч "Карабах" - "Имишли"

Встреча 32-го тура пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

Хулио Родригес: "У финала "Сабах" - "Зиря" нет фаворита"
13 Мая 13:53
Чемпионат Азербайджана

Хулио Родригес: "У финала "Сабах" - "Зиря" нет фаворита"

Бывший футболист "Зиря" и "Сабаха" считает, что исход матча решат концентрация и ошибки
Шахин Диниев: "Судьбу финала Кубка может решить первый гол"
13 Мая 13:26
Чемпионат Азербайджана

Шахин Диниев: "Судьбу финала Кубка может решить первый гол"

Бывший тренер сборной Азербайджана считает шансы "Сабаха" и "Зиря" равными

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку
11 Мая 17:01
ММА

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

В бакинском турнире примут участие два представителя Азербайджана, один из них сразится в предварительном, другой в основном карде