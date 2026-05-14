Джой-Лэнс Микелс: "От "Зиря" я ожидал большего"

Нападающий прокомментировал победу над "Зиря" со счетом 2:1 в финале Кубка Азербайджана. По словам Микелса, в решающем матче он хотел увидеть более открытый футбол с обеих сторон, однако итог для "Сабаха" оказался главным - команда завершила сезон с "золотым дублем".

"Думаю, это была очень интересная игра, особенно для болельщиков "Сабаха", которые нас поддерживали. Честно говоря, от "Зиря" я ожидал большего. Они в основном оборонялись. Первый же удар стал голом, но в целом они не так много добавили игре", - сказал форвард "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс в интервью sportnet.az.

"В финале я хотел бы, чтобы обе команды играли в атакующий футбол. Но в итоге это уже не имеет значения. Мы победили, и я очень счастлив. К тому же мы завершили сезон "золотым дублем. Думаю, это лучший сезон в моей карьере. Я провел действительно невероятный год. Главный тренер очень помог мне. Его игровая система позволяет мне играть в тот футбол, который мне подходит. Я отвечаю на это голами и передачами. Счастлив работать с таким тренером и такой командой", - сказал Микелс.

Говоря о предстоящем выступлении в Лиге чемпионов, нападающий признался, что пока не знает возможных соперников "Сабаха". При этом он отметил, что команда должна побеждать в каждом матче, чтобы пройти в групповой этап, и выразил надежду на поддержку всей страны.

Отметим, что "Сабах" в сезоне-2025/26 впервые стал чемпионом Азербайджана и выиграл Кубок страны, оформив "золотой дубль".