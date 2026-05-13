13 Мая 2026 16:01
Эльмар Бахшиев: "У финалов не бывает фаворитов"

Бывший главный тренер "Габалы" и "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев считает, что исход финала Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Зиря" может решить один эпизод.

"Думаю, у финалов не бывает фаворитов. Если обе команды дошли до решающей стадии, значит, у каждой есть шанс. Но, если смотреть на выступление в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, можно сказать, что шансы "Сабаха" немного выше. К тому же у них высокая мотивация, потому что команда уже оформила чемпионство. Не могу назвать процентное соотношение шансов, но думаю, болельщики увидят интересную борьбу. Обе команды будут действовать осторожно, потому что одна маленькая ошибка может решить судьбу кубка. Судьбу финального матча Кубка Азербайджана может решить маленькая ошибка", - сказал он в беседе с Report.

Финал Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Зиря" пройдет сегодня на Palms Sports Arena и начнется в 20:00.

