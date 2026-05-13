Шахин Диниев: "Судьбу финала Кубка может решить первый гол"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Шахин Диниев считает, что исход финала Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Зиря" может определить первый забитый мяч.

"В финал вышли две достойные команды, которые стабильно выступали на протяжении сезона. Думаю, шансы сторон равны. Исход встречи могут определить тактические решения и первый пропущенный гол", - заявил Диниев в комментарии Азертадж.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что "Сабах", уже оформивший чемпионство в Мисли Премьер-лиге, постарается завершить сезон еще одним трофеем.

"Команда уже доказала свою силу в чемпионате. Теперь у нее есть хорошая возможность завершить сезон золотым дублем, и думаю, они постараются максимально этим воспользоваться", - подчеркнул Диниев.

При этом экс-наставник сборной считает, что для "Зиря" финал имеет особое значение в борьбе за еврокубки.

"Для "Зиря" это не только кубок, но и самый короткий путь в еврокубки. В чемпионате ситуация складывается не так, как они хотели: "Нефтчи" сейчас опережает их на три очка. Поэтому этот финал становится для команды решающим матчем сезона", - отметил специалист.

Диниев также обратил внимание на противостояние игровых стилей двух команд.

"Интересно, что самая результативная атака чемпионата - у "Сабаха", а самая надежная оборона - у "Зиря". Поэтому на поле мы увидим не только борьбу футболистов, но и серьезное тактическое противостояние тренеров", - сказал он.

По мнению ветерана азербайджанского футбола, команды не станут с первых минут раскрываться и рисковать.

"В финалах первый гол меняет очень многое. Команда, которая пропускает, вынуждена идти вперед и оставляет свободные зоны. Поэтому думаю, в первом тайме обе стороны будут действовать осторожно. В целом ожидаю напряженный и тактический матч с небольшим количеством голевых моментов", - добавил Диниев.

Финал Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Зиря" пройдет сегодня на Palms Sports Arena и начнется в 20:00. Действующим обладателем трофея является "Сабах".

