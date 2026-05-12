Главный тренер "Сабаха": "Завтрашний матч - исторический шанс для нас"

Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас назвал финал Кубка Азербайджана против "Зиря" историческим шансом для своей команды.

"Завтрашний матч - исторический шанс для нас. "Сабах" второй год подряд играет в финале кубка. Думаю, быть здесь - уже большая честь. С нетерпением ждем завтрашнего матча. Поздравляю соперника с выходом в финал. Надеюсь, болельщики тоже получат удовольствие от игры", - сказал Дамбраускас на пресс-конференции перед финалом..

Тренер отметил, что в своей карьере уже выигрывал трофеи, однако каждый такой успех требует больших усилий.

"Я завоевывал титулы как главный тренер, и ни один из них не дался легко. Чтобы выиграть кубок, нужно быть достойным этого. Как и в прошлом году, мы хотим победить и вписать свое имя в историю", - подчеркнул специалист.

Дамбраускас также заявил, что команда не испытывает давления из-за возможного влияния результата финала на судьбу других клубов.

"Почему мы должны чувствовать давление из-за других команд? Для обеих сторон это исторический матч. Нас не интересует, как результат повлияет на "Карабах" или "Нефтчи". Об этом нет смысла говорить, потому что мы играем только ради себя", - отметил главный тренер.

Напомним, что финал Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Зиря" состоится 13 мая на арене Palms Sports Arena и начнется в 20:00. Для "Сабаха" это шанс выиграть первый крупный трофей в истории клуба.