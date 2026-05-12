Финал Кубка Азербайджана доверили Эльчину Масиеву

Назначены судьи на финальный матч Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, главным арбитром встречи назначен рефери ФИФА Эльчин Масиев.

Помогать ему на линиях будут Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Функции четвертого арбитра исполнит Али Алиев, а Гюльнура Акперзаде назначена резервным ассистентом судьи.

За систему VAR будет отвечать Турал Гурбанов. Его ассистентом станет Рахман Имами.

Отметим, что финал Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Зиря" состоится 13 мая на арене Palms Sports Arena и начнется в 20:00.

Для "Сабаха" это шанс выиграть первый крупный трофей в истории клуба, тогда как "Зиря" постарается вернуть себе Кубок Азербайджана впервые с 2017 года.