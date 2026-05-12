Защитник "Сабаха": "У нас есть потенциал выйти в основной этап Лиги чемпионов"

Бразильский защитник "Сабаха" Игор Ногейра считает, что чемпион Азербайджана способен побороться за выход в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

Ногейра отдельно высказался о целях "Сабаха" в еврокубках. Команда начнет выступление в Лиге чемпионов УЕФА с квалификационного раунда.

"Победа в чемпионате имеет для нас особое значение. Этот успех очень важен и для истории клуба, и для самих футболистов. Мы начнем борьбу в Лиге чемпионов с квалификации. Надеюсь, "Сабах" сможет выйти в основной этап турнира. У нашей команды есть потенциал, чтобы добиться этого",- сказал Ногейра в интервью Азертадж.

Бразильский футболист также отметил прогресс азербайджанского чемпионата.

"Мне очень нравится Азербайджан. Это прекрасная страна. Люди всегда были искренними и доброжелательными ко мне. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Думаю, через несколько лет лига станет еще сильнее. Уже сейчас чемпионат достаточно качественный. Рост конкуренции между командами это ясно показывает", - заявил защитник.

Напомним, что "Сабах" впервые в своей истории стал чемпионом Азербайджана. За два тура до конца сезона команда лидирует в Мисли Премьер-лиге, набрав 75 очков.