"Араз-Нахчыван" расстался с бразильским футболистом

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" расторг контракт с бразильским полузащитником Вандерсоном Мело.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Мело выступал за "красно-белых" с сезона-2023/2024. В прощальном комментарии футболист отметил, что провел в команде три насыщенных сезона, среди которых были как исторические успехи, так и разочарования.

"Это были три интересных сезона. У нас были и успешные результаты, и матчи, о которых мы сожалели. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории заняла третье место и получила право сыграть в еврокубках. В Лиге конференций УЕФА мы прошли такого сильного соперника, как "Арис", и вышли в следующий раунд. О нынешнем сезоне можно только сожалеть, потому что мы не достигли поставленной цели. Надеюсь, в следующем сезоне "Араз-Нахчыван" выступит лучше и добьется успеха", - сказал Мело.