"Имишли" ищет испанского тренера вместо Кашкильи

Футбольный клуб "Имишли" после сохранения места в Мисли Премьер-лиге начал планировать новый сезон и в первую очередь намерен решить вопрос с главным тренером.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, руководство клуба не планирует продолжать сотрудничество с Жоржем Кашкильей, который возглавил команду перед началом сезона и сумел оставить дебютанта в элите. По данным источника, требования португальского специалиста не устроили руководство.

Кашкилья попросил небольшое повышение зарплаты при подписании нового контракта. Речь идет примерно о дополнительных 50 тыс долларов в год (85 тыс манатов). В клубе не посчитали это условие приемлемым и начали искать замену главному тренеру.

"Имишли" уже вышел на контакт с иностранным специалистом из Испании, имя которого пока не называется. Ожидается, что после завершения сезона Кашкилья покинет пост, а команду возглавит новый тренер.

Источник также обращает внимание на ситуацию вокруг клубной инфраструктуры. "Имишли" провел нынешний сезон не в своем городе, а в Губе, а на следующий сезон рассматривает другой район для домашних матчей. На этом фоне сайт критикует руководство за недостаточное внимание к детскому футболу и бытовым вопросам, включая экипировку юных игроков, при одновременной готовности вкладываться в иностранных специалистов и легионеров.

Клубную позицию по этой информации futbolinfo.az не запрашивал. Автор материала объясняет это тем, что официальный ответ, по его мнению, был бы стандартным: контракт с Кашкильей действует до конца сезона, а все решения клуб примет летом.