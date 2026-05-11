Определилось расписание 32-го тура Премьер-лиги

Профессиональная футбольная лига утвердила расписание матчей 32-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, игры пройдут 15-17 мая. Тур стартует в Евлахе матчем "Карван-Евлах" - "Габала", а завершится 17 мая встречей "Сабах" - "Нефтчи" на "Банк Республика Арене".

Мисли Премьер-лига

32-й тур

15 мая

17:00. "Карван-Евлах" - "Габала"

Евлахский городской стадион.

19:30. "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз"

SOCAR Polymer Arena.

16 мая

17:00. "Шамахы" - "Туран Товуз"

Городской стадион Шамахы.

17:00. "Карабах" - "Имишли"

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.

17 мая

18:00. "Зиря" - "Сумгайыт"

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

18:00. "Сабах" - "Нефтчи"

"Банк Республика Арена".