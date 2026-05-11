Председатель правления "Туран Товуза" : "После 32 лет ожидания мы в еврокубках" - ВИДЕО

Футбольный клуб "Туран Товуз" спустя 32 года завоевал право выступить в еврокубках и уже работает над тем, чтобы провести домашний матч международного турнира в своем городе.

Как сообщает İdman.Biz, председатель правления клуба Эхтирам Гулиев поздравил болельщиков с историческим результатом и подчеркнул, что этот успех важен не только для Товуза, но и для всего западного региона Азербайджана.

"Поздравляю всех болельщиков нашего клуба: после 32 лет ожидания мы снова в еврокубках. Для Товуза это новая радость и новое волнение. Сегодня город жил футболом. В первую очередь благодарю главного тренера, игроков и, конечно, наших болельщиков. В этом сезоне мы не раз их огорчали, поэтому особенно хотим, чтобы этот результат стал для них настоящей радостью", - сказал Гулиев.

Руководитель клуба также сообщил, что "Туран Товуз" постарается принять еврокубковый матч именно в Товузе. По его словам, клуб хочет подарить эту игру болельщикам после периода, когда команда была отдалена от них.

"Есть еще одна хорошая новость для болельщиков: мы делаем все, чтобы еврокубковый матч прошел в Товузе. Часть сезона команда была далеко от своих болельщиков, и теперь мы хотим подарить им такую игру. Поздравляю всех, кто переживает за "Туран". Особенно рассчитываем на поддержку Агстафы, Газаха, Гедабека и Шамкира. "Туран" - это команда не только Товуза, а всего западного региона. Поздравляю всех с этим праздником", - отметил председатель правления клуба.

Напомним, что "Туран Товуз" не выступал в еврокубках 32 года.