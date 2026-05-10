Гурбан Гурбанов - о ничьей с "Габалой": "У меня нет претензий к футболистам"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью в матче 31-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Габалы" (1:1), сообщает İdman.Biz.

"У меня нет претензий к футболистам, которые полностью выложились в этой игре. Мы могли как победить, так и проиграть. Сыграли вничью с очень дисциплинированной командой. По содержанию игры и своему характеру "Габала" заслуживала находиться выше в турнирной таблице. Кахабер Цхададзе выстроил хорошую систему. Думаю, результат соответствовал игре. Конец сезона, чувствуется и физическая, и психологическая усталость. Впереди еще два тура, будем серьезно готовиться", — заявил Гурбанов.

Отвечая на вопрос о том, почему по ходу встречи не было произведено ни одной замены, наставник агдамцев отметил: "В концовке мы хотели внести изменения, но не стали нарушать игровую систему. В такую погоду футболистам, выходящим со скамейки, сложно сразу включиться в игру из-за местного горного воздуха".

Также Гурбанов прокомментировал жесткие санкции, наложенные на клуб по итогам ответного полуфинального матча Кубка Азербайджана против "Сабаха".

"Здесь нечего комментировать. Если в каких-то эпизодах мы вели себя агрессивно, то не можем искать оправдания. Наши игроки оказывали давление на судей, поэтому нам остается только принять эти решения", — сказал он.