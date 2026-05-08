Марко Янкович получил восемь матчей дисквалификации

Марко Янкович получил восьмиматчевую дисквалификацию, а "Карабах" оштрафован на 74 500 манатов после ответного полуфинального матча Бизон Кубка Азербайджана с "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Поводом стали события, произошедшие 22 апреля после ответной игры 1/2 финала Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Карабахом".

Янкович после окончания матча получил вторую желтую карточку за протест против решения арбитра и был удален. В подтрибунном помещении футболист попытался оказать физическое давление на судью и угрожал ему. За это игрок пропустит следующие восемь матчей Кубка Азербайджана, а "Карабах" оштрафован на 25 500 манатов.

Еще одно наказание связано с удалением вратаря "Карабаха" Матеуса Кохальски. На 37-й минуте он получил прямую красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол. Голкипер дисквалифицирован на один матч, а агдамский клуб оштрафован на 1000 манатов.

"Карабах" также понес наказания из-за поведения болельщиков. Клуб оштрафован на 2000 манатов за бросание посторонних предметов на поле, на 7000 манатов - за использование пиротехники, на 8000 манатов - за массовые оскорбительные выражения и на 5000 манатов - за ущерб и разрушения в секторе. Кроме того, "Карабах" должен возместить ущерб за 70 сломанных сидений на стадионе.

Тренер "Карабаха" Гусейн Сеидов получил шестиматчевую дисквалификацию за попытку оказать физическое давление на судью и оскорбления в его адрес. За этот эпизод клуб оштрафован на 18 000 манатов. Сотрудник агдамского клуба Ильгар Шамилов наказан пятиматчевой дисквалификацией за попытку физического воздействия на официальное лицо матча, а "Карабах" получил еще один штраф в размере 8000 манатов.

"Сабах" также оштрафован по итогам встречи. За пять желтых карточек команда заплатит 700 манатов. Масазырский клуб получил еще 2000 манатов штрафа за бросание посторонних предметов болельщиками на поле, 6500 манатов - за выход постороннего лица на газон и 3000 манатов - за использование пиротехники.