Тренер "Сабаха": "Кубок Азербайджана даст исторический результат" - ВИДЕО

8 Мая 2026 11:57
Тренер "Сабаха": "Кубок Азербайджана даст исторический результат"

Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас считает, что победа в Бизон Кубке Азербайджана после чемпионства в Мисли Премьер-лиге станет для команды историческим достижением.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, литовский специалист поделился ожиданиями от финального матча Кубка Азербайджана против "Зиря". По словам Дамбраускаса, команда уже получила большую награду, выиграв чемпионат, но теперь хочет завершить сезон еще одним титулом.

Он отметил: "Для нас победа в Мисли Премьер-лиге была большой наградой. Но есть еще один титул. Мы постараемся выиграть и Кубок Азербайджана. Если сделаем это, для нас это будет фантастический, исторический результат. Каждый хочет стать частью этой истории и этого успеха. В таких матчах победителя определяют мелкие детали".

Дамбраускас также подчеркнул, что "Зиря" остается опасным соперником и способен создать проблемы в финале. При этом тренер отметил, что "Сабах" хорошо знает возможности команды Рашада Садыхова, а в решающей игре особое значение получат психология и индивидуальные единоборства.

"Зиря" - очень хорошая команда. Они никогда не сдаются и могут нас удивить. Но мы находимся на таком этапе, где для этого нет места, потому что очень хорошо знаем соперника. Мы знаем, что они могут сделать. Однако в финале психологический фактор и индивидуальная борьба тоже будут важны. Думаю, это будет очень хороший матч. Приглашаю болельщиков на стадион в день финала. Надеюсь, мы выиграем Кубок", - сказал главный тренер.

Напомним, что в финале Кубка Азербайджана текущего сезона сыграют "Сабах" и "Зиря". Встреча пройдет 13 мая на Palms Sports Arena и начнется в 20:00.

