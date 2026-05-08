"Сабах" примет "Кяпаз" в 31-м туре Премьер-лиги

Сегодня в 31-м туре Мисли Премьер-лиги "Сабах" сыграет дома с "Кяпазом".

Как сообщает İdman.Biz, матч пройдет на "Банк Республика Арене" и начнется в 19:30. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эльвином Байрамовым.

Отметим, что "Сабах" подходит к игре в статусе лидера чемпионата. У бакинского клуба 75 очков. "Кяпаз" с 24 баллами занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана.

Судьи: Эльвин Байрамов, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камран Алиев.

VAR: Фарид Гаджиев.

AVAR: Теймур Теймуров.

Судья-инспектор: Рагим Гасанов.

Представитель Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА): Кифаят Мустафаева.

Отметим, что 31-й тур завершится 10 мая.