8 Мая 2026
"Сабах" примет "Кяпаз" в 31-м туре Премьер-лиги

8 Мая 2026 09:56
"Сабах" примет "Кяпаз" в 31-м туре Премьер-лиги

Сегодня в 31-м туре Мисли Премьер-лиги "Сабах" сыграет дома с "Кяпазом".

Как сообщает İdman.Biz, матч пройдет на "Банк Республика Арене" и начнется в 19:30. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эльвином Байрамовым.

Отметим, что "Сабах" подходит к игре в статусе лидера чемпионата. У бакинского клуба 75 очков. "Кяпаз" с 24 баллами занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана.

Мисли Премьер-лига
31-й тур
8 мая

19:30. "Сабах" - "Кяпаз"
Судьи: Эльвин Байрамов, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камран Алиев.
VAR: Фарид Гаджиев.
AVAR: Теймур Теймуров.
Судья-инспектор: Рагим Гасанов.
Представитель Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА): Кифаят Мустафаева.
"Банк Республика Арена"

Отметим, что 31-й тур завершится 10 мая.

