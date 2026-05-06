В "Сумгайыте" рассказали о состоянии травмированного защитника - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В футбольном клубе "Сумгайыт" прокомментировали состояние защитника Кеффела Резенде, получившего травму в матче 30-го тура Мисли Премьер-лиги против "Кяпаза".

Как сообщает İdman.Biz, пресс-секретарь клуба Заур Худиев заявил, что точные сроки восстановления бразильского футболиста пока неизвестны.

При этом в клубе не исключают, что Кеффел Резенде сможет выйти на поле уже в последнем туре чемпионата.

Отметим, что "Сумгайыт" с 38 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана.