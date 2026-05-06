6 Мая 2026
Защитник "Нефтчи" : "Хотим победы "Сабаха" в финале Кубка"

6 Мая 2026 15:09
Защитник "Нефтчи" : "Хотим победы "Сабаха" в финале Кубка"

Малийский футболист "Нефтчи" Фалайе Сако прокомментировал победу над "Карван-Евлах" (3:0), оценил работу Юрия Вернидуба и признался, что команда будет поддерживать "Сабах" в финале Кубка Азербайджана.

"Мы знали, что матч будет тяжелым. На таком поле играть непросто. К каждой игре подходим как к финалу, потому что для нас очень важно добиваться максимального результата. Для нас не имеет значения имя соперника или его место в таблице. Мы одинаково серьезно готовимся к каждому матчу, потому что любая потеря очков может дорого обойтись", - заявил Фалайе Сако в интервью futbolinfo.az.

Защитник "Нефтчи" также высказался о переменах после прихода Юрия Вернидуба. По словам футболиста, успех команды связан не только со сменой тренера, но и с изменениями внутри коллектива.

"У каждого тренера свое видение футбола, и я с уважением отношусь ко всем. То, что пришел Вернидуб, не означает, что предыдущий тренер был слабым. Мы продолжаем играть тем же составом. Просто в тот период удача была не на нашей стороне, результаты не приходили. Вернидуб внес определенные изменения, и с теми же футболистами команда начала побеждать", - сказал Фалайе Сако.

Футболист признался, что "Нефтчи" будет болеть за "Сабах" в финале Кубка Азербайджана против "Зиря", поскольку победа чемпионов страны даст бакинцам шанс попасть в еврокубки с четвертого места.

"Финал не будет легким. Обе команды захотят победить. Мы как команда желаем победы "Сабаху", чтобы завершить сезон на четвертом месте и выйти в еврокубки. Так как матч состоит из одной игры, нас ждет очень напряженный финал", - отметил Фалайе Сако.

Игрок также опроверг слухи о конфликте с Юрием Вернидубом и прокомментировал свое будущее.

"У меня нет проблем ни с тренером, ни с кем-либо еще. Не знаю, откуда появились такие разговоры. Сейчас у меня контракт с "Нефтчи", а что будет дальше - покажет время. Все в руках бога", - подчеркнул Фалайе Сако.

