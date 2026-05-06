Футболист "Нефтчи": "Игра с "Карван-Евлахом" могла завершиться с более крупным счетом"

Футболист "Нефтчи" Имад Фараж высказался о выездной победе над "Карван-Евлахом" со счетом 3:0 в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

"Мы знали, что игра будет сложной. Главный тренер объяснил нам это. Мы анализировали соперника и понимали, что, несмотря на последнее место "Карван-Евлаха", легкого матча не будет. Мы готовились к этому. В конце первого тайма я забил, и игра раскрылась", - сказал Имад Фараж в интервью sport24.az. Игрок "Нефтчи" отметил, что после двух голов во втором тайме команда почувствовала себя свободнее, но могла довести счет до более крупного. "После двух голов во втором тайме мы немного расслабились. Игра могла завершиться с более крупным счетом - 4:0 или 5:0. Но 3:0 тоже хороший результат. Для нас главным было взять три очка, чтобы сохранить позицию на четвертом месте", - добавил Имад Фараж. Отметим, что в матче с "Карван-Евлах" голы "Нефтчи" забили Имад Фараж, Эмин Махмудов и Фредди Варгас.

Футболист "Нефтчи" объяснил победу над "Карван-Евлах"

Имад Фараж заявил, что Юрий Вернидуб заранее предупредил команду о сложной игре

Футболист "Нефтчи" Имад Фараж высказался о выездной победе над "Карван-Евлах" со счетом 3:0 в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

"Мы знали, что игра будет сложной. Главный тренер объяснил нам это. Мы анализировали соперника и понимали, что, несмотря на последнее место "Карван-Евлах", легкого матча не будет. Мы готовились к этому. В конце первого тайма я забил, и игра раскрылась", - сказал Имад Фараж в интервью sport24.az.

Игрок "Нефтчи" отметил, что после двух голов во втором тайме команда почувствовала себя свободнее, но могла довести счет до более крупного.

"После двух голов во втором тайме мы немного расслабились. Игра могла завершиться с более крупным счетом - 4:0 или 5:0. Но 3:0 тоже хороший результат. Для нас главным было взять три очка, чтобы сохранить позицию на четвертом месте", - добавил Имад Фараж.

Отметим, что в матче с "Карван-Евлах" голы "Нефтчи" забили Имад Фараж, Эмин Махмудов и Фредди Варгас.