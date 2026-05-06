6 Мая 2026
RU

Футболист "Нефтчи": "Игра с "Карван-Евлахом" могла завершиться с более крупным счетом"

Чемпионат Азербайджана
Новости
6 Мая 2026 12:38
15
Футболист "Нефтчи": "Игра с "Карван-Евлахом" могла завершиться с более крупным счетом"
Футболист "Нефтчи" Имад Фараж высказался о выездной победе над "Карван-Евлахом" со счетом 3:0 в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

"Мы знали, что игра будет сложной. Главный тренер объяснил нам это. Мы анализировали соперника и понимали, что, несмотря на последнее место "Карван-Евлаха", легкого матча не будет. Мы готовились к этому. В конце первого тайма я забил, и игра раскрылась", - сказал Имад Фараж в интервью sport24.az.

Игрок "Нефтчи" отметил, что после двух голов во втором тайме команда почувствовала себя свободнее, но могла довести счет до более крупного.

"После двух голов во втором тайме мы немного расслабились. Игра могла завершиться с более крупным счетом - 4:0 или 5:0. Но 3:0 тоже хороший результат. Для нас главным было взять три очка, чтобы сохранить позицию на четвертом месте", - добавил Имад Фараж.

Отметим, что в матче с "Карван-Евлах" голы "Нефтчи" забили Имад Фараж, Эмин Махмудов и Фредди Варгас.

Футболист "Нефтчи" объяснил победу над "Карван-Евлах"
Имад Фараж заявил, что Юрий Вернидуб заранее предупредил команду о сложной игре

Футболист "Нефтчи" Имад Фараж высказался о выездной победе над "Карван-Евлах" со счетом 3:0 в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

"Мы знали, что игра будет сложной. Главный тренер объяснил нам это. Мы анализировали соперника и понимали, что, несмотря на последнее место "Карван-Евлах", легкого матча не будет. Мы готовились к этому. В конце первого тайма я забил, и игра раскрылась", - сказал Имад Фараж в интервью sport24.az.

Игрок "Нефтчи" отметил, что после двух голов во втором тайме команда почувствовала себя свободнее, но могла довести счет до более крупного.

"После двух голов во втором тайме мы немного расслабились. Игра могла завершиться с более крупным счетом - 4:0 или 5:0. Но 3:0 тоже хороший результат. Для нас главным было взять три очка, чтобы сохранить позицию на четвертом месте", - добавил Имад Фараж.

Отметим, что в матче с "Карван-Евлах" голы "Нефтчи" забили Имад Фараж, Эмин Махмудов и Фредди Варгас.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Туран Товуз" ответил на слухи о трансфере Диогу Алмейды - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
12:04
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" ответил на слухи о трансфере Диогу Алмейды - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Имишли" хочет получить за португальского форварда 340 тысяч манатов

Вернидуб - о шансах "Нефтчи" на выход в еврокубки: "Для нас каждый матч – как финал"
5 Мая 23:18
Чемпионат Азербайджана

Вернидуб - о шансах "Нефтчи" на выход в еврокубки: "Для нас каждый матч – как финал"

Также специалист ответил на вопрос о том, будет ли он поддерживать "Сабах" в финале Кубка
Нефтчи" разгромил "Карван-Евлах" в гостях
5 Мая 17:53
Чемпионат Азербайджана

Нефтчи" разгромил "Карван-Евлах" в гостях - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Бакинский клуб забил три мяча и взял очередные очки в 30-м туре

Экс-футболист "Нефтчи": "В следующем сезоне флагман будет бороться за чемпионство"
5 Мая 17:50
Чемпионат Азербайджана

Экс-футболист "Нефтчи": "В следующем сезоне флагман будет бороться за чемпионство"

Александр Чертоганов оценил работу Юрия Вернидуба и перспективы сборной Азербайджана

В "Шамахы" прояснили ситуацию с Айханом Аббасовым
5 Мая 17:05
Чемпионат Азербайджана

В "Шамахы" прояснили ситуацию с Айханом Аббасовым

Руководство клуба заявило, что тренер доработает до конца сезона

Леандро Андраде: "Это был первый гол со штрафного в моей карьере"
5 Мая 15:29
Чемпионат Азербайджана

Леандро Андраде: "Это был первый гол со штрафного в моей карьере"

Хавбек "Карабаха" рассказал о первом голе со штрафного и борьбе за второе место

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
Определены победители "Бакинского марафона-2026"
3 Мая 14:17
Другое

Определены победители "Бакинского марафона-2026" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Забег впервые прошел на полной дистанции 42 км