Экс-футболист "Нефтчи": "В следующем сезоне флагман будет бороться за чемпионство"

Бывший полузащитник сборной Азербайджана и "Нефтчи" Александр Чертоганов высказался о текущем положении бакинского клуба, первом чемпионстве "Сабаха", уровне национального первенства и задачах сборной в Лиге наций.

"Думаю, Вернидуб сможет вывести "Нефтчи" в еврокубки. После его прихода команда поднялась в турнирной таблице, поэтому я верю в такой итог. Более того, считаю, что в следующем сезоне "Нефтчи" будет бороться за чемпионство", - заявил Александр Чертоганов в интервью futbolinfo.az.

Говоря о завершившейся чемпионской гонке, Чертоганов признался: "Честно говоря, чемпионства "Сабаха" я не ожидал. Видимо, "Карабаху" не удалось адаптироваться к чемпионату в плотном графике. Нагрузка на их плечах была очень большой. Что касается "Сабаха" в Лиге чемпионов, ничего не могу сказать: все будет зависеть от подготовки и от того, какие футболисты усилят команду".

Он также сравнил нынешний уровень Премьер-лиги Азербайджана с периодом своей игровой карьеры.

"Мне кажется, нынешний уровень ниже. "Карабах" долгие годы был фаворитом, а в наше время за чемпионство боролись 5-6 команд", - отметил Александр Чертоганов.

Отдельно бывший полузащитник оценил перспективы сборной Азербайджана под руководством Айхана Аббасова.

"Соперники в Лиге наций - удобные команды. Сборная Азербайджана может добиться хороших результатов против них. Верю, что национальная команда сможет вернуться в Лигу C", - подчеркнул Александр Чертоганов.

Отметим, что "Нефтчи" продолжает борьбу за еврокубковую зону в Мисли Премьер-лиге Азербайджана, а сборная Азербайджана выступит в Лиге D Лиги наций, где сыграет с Литвой и Лихтенштейном.