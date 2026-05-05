5 Мая 2026
RU

Экс-футболист "Нефтчи": "В следующем сезоне флагман будет бороться за чемпионство"

Чемпионат Азербайджана
Новости
5 Мая 2026 17:50
16
Экс-футболист "Нефтчи": "В следующем сезоне флагман будет бороться за чемпионство"

Бывший полузащитник сборной Азербайджана и "Нефтчи" Александр Чертоганов высказался о текущем положении бакинского клуба, первом чемпионстве "Сабаха", уровне национального первенства и задачах сборной в Лиге наций.

"Думаю, Вернидуб сможет вывести "Нефтчи" в еврокубки. После его прихода команда поднялась в турнирной таблице, поэтому я верю в такой итог. Более того, считаю, что в следующем сезоне "Нефтчи" будет бороться за чемпионство", - заявил Александр Чертоганов в интервью futbolinfo.az.

Говоря о завершившейся чемпионской гонке, Чертоганов признался: "Честно говоря, чемпионства "Сабаха" я не ожидал. Видимо, "Карабаху" не удалось адаптироваться к чемпионату в плотном графике. Нагрузка на их плечах была очень большой. Что касается "Сабаха" в Лиге чемпионов, ничего не могу сказать: все будет зависеть от подготовки и от того, какие футболисты усилят команду".

Он также сравнил нынешний уровень Премьер-лиги Азербайджана с периодом своей игровой карьеры.

"Мне кажется, нынешний уровень ниже. "Карабах" долгие годы был фаворитом, а в наше время за чемпионство боролись 5-6 команд", - отметил Александр Чертоганов.

Отдельно бывший полузащитник оценил перспективы сборной Азербайджана под руководством Айхана Аббасова.

"Соперники в Лиге наций - удобные команды. Сборная Азербайджана может добиться хороших результатов против них. Верю, что национальная команда сможет вернуться в Лигу C", - подчеркнул Александр Чертоганов.

Отметим, что "Нефтчи" продолжает борьбу за еврокубковую зону в Мисли Премьер-лиге Азербайджана, а сборная Азербайджана выступит в Лиге D Лиги наций, где сыграет с Литвой и Лихтенштейном.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нефтчи" разгромил "Карван-Евлах" в гостях
17:53
Чемпионат Азербайджана

Нефтчи" разгромил "Карван-Евлах" в гостях - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Бакинский клуб забил три мяча и взял очередные очки в 30-м туре

В "Шамахы" прояснили ситуацию с Айханом Аббасовым
17:05
Чемпионат Азербайджана

В "Шамахы" прояснили ситуацию с Айханом Аббасовым

Руководство клуба заявило, что тренер доработает до конца сезона

Леандро Андраде: "Это был первый гол со штрафного в моей карьере"
15:29
Чемпионат Азербайджана

Леандро Андраде: "Это был первый гол со штрафного в моей карьере"

Хавбек "Карабаха" рассказал о первом голе со штрафного и борьбе за второе место

Футболист "Кяпаза" повторил рекорд сезона в Мисли Премьер-лиге
12:44
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Кяпаза" повторил рекорд сезона в Мисли Премьер-лиге

Рауф Гусейнли оформил дубль за четыре минуты в матче с "Сумгайытом"
"Шамахы" повторил антирекорд после 0:3 с "Сабахом"
12:13
Чемпионат Азербайджана

"Шамахы" повторил антирекорд после 0:3 с "Сабахом"

Команда в третий раз за сезон уступила дома с разницей в три и более мяча

Форвард "Карабаха": "Если бы не травма, я был бы первым"
11:58
Чемпионат Азербайджана

Форвард "Карабаха": "Если бы не травма, я был бы первым"

Тохиб Абиодун рассказал о матче с "Зиря" и борьбе за звание бомбардира

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Определены победители "Бакинского марафона-2026"
3 Мая 14:17
Другое

Определены победители "Бакинского марафона-2026" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Забег впервые прошел на полной дистанции 42 км

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня
3 Мая 10:30
Мировой футбол

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня

Титул зависит от результата матча "Реала"