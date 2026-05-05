5 Мая 2026 12:13
"Шамахы" повторил антирекорд после 0:3 с "Сабахом"

Футбольный клуб "Шамахы" в 10-й раз в истории выступлений в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана потерпел крупное домашнее поражение. Команда в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана проиграла "Сабаху" со счетом 0:3.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, для клуба, который в разные годы носил названия "Хазар Университети", "Интер" и "Кешля", это случилось в 363-м домашнем матче в элите.

В нынешнем сезоне "Шамахы" уже в третий раз проиграл дома с разницей в три и более мяча. До матча с "Сабахом" команда уступила "Кяпазу" со счетом 1:4 и "Габале" со счетом 0:4.

Ранее худшим показателем для клуба оставались два крупных домашних поражения за один сезон. Такой антирекорд "Шамахы" установил в сезоне-2022/2023.

Отметим, что первое крупное домашнее поражение в истории клуба пришлось на сезон-2000/2001. 20 октября 2000 года "Нефтчи" обыграл "Хазар Университети" на его поле со счетом 4:1.

İdman.Biz
