"Карабах" сыграет с "Туран Товузом" в центральном матче тура

Сегодня в 30-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч "Карабах" - "Туран Товуз".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:30. Главным судьей матча назначен Рашад Ахмедов.

"Карабах" занимает второе место в турнирной таблице с 59 очками. "Туран Товуз" набрал 56 очков и идет третьим, поэтому очная встреча имеет прямое значение в борьбе за вторую позицию.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 30-й тур

4 мая

19:30. "Карабах" - "Туран Товуз"

Главный судья: Рашад Ахмедов

Ассистенты: Намиг Гусейнов, Рагиль Рамазанов

Четвертый судья: Вугар Гасанлы

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Асиман Азизли

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магаррамов

Стадион: Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что 30-й тур завершится 5 мая.