"Карабах" сыграет с "Туран Товузом" в центральном матче тура

4 Мая 2026 09:59
Сегодня в 30-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч "Карабах" - "Туран Товуз".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:30. Главным судьей матча назначен Рашад Ахмедов.

"Карабах" занимает второе место в турнирной таблице с 59 очками. "Туран Товуз" набрал 56 очков и идет третьим, поэтому очная встреча имеет прямое значение в борьбе за вторую позицию.

Мисли Премьер-лига
Третий круг, 30-й тур
4 мая
19:30. "Карабах" - "Туран Товуз"
Главный судья: Рашад Ахмедов
Ассистенты: Намиг Гусейнов, Рагиль Рамазанов
Четвертый судья: Вугар Гасанлы
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Асиман Азизли
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магаррамов
Стадион: Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что 30-й тур завершится 5 мая.

