Айхан Аббасов - об игре с "Сабахом": "Травма Сезара стала переломным моментом"

Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов, комментируя поражение от "Сабаха" (0:3) в матче 30-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, поздравил соперника с чемпионством и поблагодарил своих болельщиков за поддержку, сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю "Сабах" с чемпионством, желаю ему успехов. Также благодарен болельщикам за поддержку. Травма Сезара стала переломным моментом. Мы дали шанс молодежи, создали голевые моменты. Против такой команды, как "Сабах", играть сложно. Впереди еще три матча, постараемся завершить сезон на максимально хорошей ноте", — заявил Аббасов.