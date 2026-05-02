"Араз-Нахчыван" примет "Имишли" в 30-м туре

Сегодня в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоится матч "Араз-Нахчыван" - "Имишли".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на стадионе SOCAR Polymer Arena и начнется в 18:30. "Араз-Нахчыван" занимает шестое место в турнирной таблице с 40 очками, "Имишли" с 29 очками идет девятым.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 30-й тур

2 мая

18:30. "Араз-Нахчыван" - "Имишли"

Главный судья: Вугар Гасанлы

Ассистенты: Эльшад Абдуллаев, Зограб Аббасов

Четвертый судья: Эмин Алиев

VAR: Фарид Гаджиев

AVAR: Рагман Имами

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Баграм Гурбанов

Отметим, что 30-й тур завершится 5 мая.