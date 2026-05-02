"Араз-Нахчыван" примет "Имишли" в 30-м туре
Матч пройдет на стадионе "SOCAR Polymer Arena"
Сегодня в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоится матч "Араз-Нахчыван" - "Имишли".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на стадионе SOCAR Polymer Arena и начнется в 18:30. "Араз-Нахчыван" занимает шестое место в турнирной таблице с 40 очками, "Имишли" с 29 очками идет девятым.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 30-й тур
2 мая
18:30. "Араз-Нахчыван" - "Имишли"
Главный судья: Вугар Гасанлы
Ассистенты: Эльшад Абдуллаев, Зограб Аббасов
Четвертый судья: Эмин Алиев
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Рагман Имами
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Баграм Гурбанов
SOCAR Polymer Arena.
Отметим, что 30-й тур завершится 5 мая.