2 Мая 2026
RU

"Араз-Нахчыван" примет "Имишли" в 30-м туре

Чемпионат Азербайджана
Новости
2 Мая 2026 11:07
20
Матч пройдет на стадионе "SOCAR Polymer Arena"

Сегодня в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоится матч "Араз-Нахчыван" - "Имишли".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на стадионе SOCAR Polymer Arena и начнется в 18:30. "Араз-Нахчыван" занимает шестое место в турнирной таблице с 40 очками, "Имишли" с 29 очками идет девятым.

Мисли Премьер-лига
Третий круг, 30-й тур
2 мая
18:30. "Араз-Нахчыван" - "Имишли"
Главный судья: Вугар Гасанлы
Ассистенты: Эльшад Абдуллаев, Зограб Аббасов
Четвертый судья: Эмин Алиев
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Рагман Имами
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Баграм Гурбанов
SOCAR Polymer Arena.

Отметим, что 30-й тур завершится 5 мая.

İdman.Biz
Тэги:

