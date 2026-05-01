Инструктор УЕФА: "Сабах" успешно представит Азербайджан в Лиге чемпионов"

1 Мая 2026 18:00
Инструктор тренерских курсов УЕФА в Баку Ариф Асадов поздравил "Сабах" с чемпионством и заявил, что команда способна успешно выступить в Лиге чемпионов.

"Поздравляю "Сабах" с чемпионством. Думаю, что команда успешно представит нашу страну и в Лиге чемпионов", - сказал Ариф Асадов в комментарии Азертадж.

Специалист отметил, что "Сабах", основанный в 2017 году, за короткий срок сумел добиться серьезного результата. По его словам, теперь тренерскому штабу предстоит определить, каким составом команда войдет в новый сезон и еврокубковую кампанию.

Асадов также высказался о "Карабахе", который с 2014 года лишь второй раз уступил чемпионство. Он подчеркнул, что агдамский клуб провел сезон под большой нагрузкой, особенно из-за выступления в Лиге чемпионов УЕФА.

"Карабах" в этом сезоне боролся под большой нагрузкой. Команда особенно много сил потратила в Лиге чемпионов. Коллектив Гурбана Гурбанова отнесся к чемпионату как ко второму плану, и это дорого обошлось", - отметил Асадов.

Новости по теме

Стали известны судьи на четыре матча 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана
17:30
Чемпионат Азербайджана

Стали известны судьи на четыре матча 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Камал Умудлу обслужит выездную игру чемпиона "Сабаха" с "Шамахы"
Футболист "Карабаха" перенесет операцию после матча с "Нефтчи" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:18
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Карабаха" перенесет операцию после матча с "Нефтчи" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Джони Монтиэль выбыл как минимум на месяц и, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне

АФФА оштрафовала "Карабах" на 8000 манатов
16:48
Чемпионат Азербайджана

АФФА оштрафовала "Карабах" на 8000 манатов

Клуб наказали из-за поведения болельщиков в матче с "Нефтчи"
Экс-тренер "Карван-Евлаха" оценил победу "Нефтчи" над "Карабахом"
16:34
Чемпионат Азербайджана

Экс-тренер "Карван-Евлаха" оценил победу "Нефтчи" над "Карабахом"

Азер Гашимов связал результат с борьбой бакинцев за еврокубки

"Карабах" поздравил "Сабах" с чемпионством
15:55
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" поздравил "Сабах" с чемпионством

Тахир Гезель пожелал бакинскому клубу успеха в Лиге чемпионов

"Имишли" продлил контракт с Идрисом Ингилаблы
15:28
Чемпионат Азербайджана

"Имишли" продлил контракт с Идрисом Ингилаблы

Полузащитник останется в клубе еще на два года

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25