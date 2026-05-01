Инструктор УЕФА: "Сабах" успешно представит Азербайджан в Лиге чемпионов"

Инструктор тренерских курсов УЕФА в Баку Ариф Асадов поздравил "Сабах" с чемпионством и заявил, что команда способна успешно выступить в Лиге чемпионов.

"Поздравляю "Сабах" с чемпионством. Думаю, что команда успешно представит нашу страну и в Лиге чемпионов", - сказал Ариф Асадов в комментарии Азертадж.

Специалист отметил, что "Сабах", основанный в 2017 году, за короткий срок сумел добиться серьезного результата. По его словам, теперь тренерскому штабу предстоит определить, каким составом команда войдет в новый сезон и еврокубковую кампанию.

Асадов также высказался о "Карабахе", который с 2014 года лишь второй раз уступил чемпионство. Он подчеркнул, что агдамский клуб провел сезон под большой нагрузкой, особенно из-за выступления в Лиге чемпионов УЕФА.

"Карабах" в этом сезоне боролся под большой нагрузкой. Команда особенно много сил потратила в Лиге чемпионов. Коллектив Гурбана Гурбанова отнесся к чемпионату как ко второму плану, и это дорого обошлось", - отметил Асадов.