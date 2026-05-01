Стали известны судьи на четыре матча 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Профессиональная футбольная лига объявила судейские назначения на четыре матча 30-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ПФЛ, встречу "Шамахы" - "Сабах" будет обслуживать Камал Умудлу. Игра с участием нового чемпиона страны пройдет 3 мая на Шамахинском городском стадионе и начнется в 16:00.
3 мая
16:00. "Шамахы" - "Сабах"
Главный судья: Камал Умудлу
Ассистенты: Вусал Мамедов, Тарлан Талыбзаде
Четвертый судья: Камран Алиев
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Ширмамед Мамедов
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Стадион: Шамахинский городской стадион.
18:30. "Зиря" - "Габала"
Главный судья: Эльчин Масиев
Ассистенты: Парвин Талыбов, Теймур Теймуров
Четвертый судья: Акбар Ахмедов
VAR: Раван Гамзазаде
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Зумруд Агаева
Стадион "Зиря"
4 мая
19:30. "Карабах" - "Туран Товуз"
Главный судья: Рашад Ахмедов
Ассистенты: Намиг Гусейнов, Рагиль Рамазанов
Четвертый судья: Вугар Гасанлы
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Асиман Азизли
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магаррамов
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
5 мая
16:00. "Карван-Евлах" - "Нефтчи"
Главный судья: Рауф Джабаров
Ассистенты: Камран Байрамов, Керим Зейналов
Четвертый судья: Руслан Гулиев
VAR: Камранбей Рагимов
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Евлахский городской стадион