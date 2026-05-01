Стали известны судьи на четыре матча 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Профессиональная футбольная лига объявила судейские назначения на четыре матча 30-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ПФЛ, встречу "Шамахы" - "Сабах" будет обслуживать Камал Умудлу. Игра с участием нового чемпиона страны пройдет 3 мая на Шамахинском городском стадионе и начнется в 16:00.

3 мая

16:00. "Шамахы" - "Сабах"

Главный судья: Камал Умудлу

Ассистенты: Вусал Мамедов, Тарлан Талыбзаде

Четвертый судья: Камран Алиев

VAR: Ингилаб Мамедов

AVAR: Ширмамед Мамедов

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Стадион: Шамахинский городской стадион.

18:30. "Зиря" - "Габала"

Главный судья: Эльчин Масиев

Ассистенты: Парвин Талыбов, Теймур Теймуров

Четвертый судья: Акбар Ахмедов

VAR: Раван Гамзазаде

AVAR: Джамиль Гулиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Зумруд Агаева

Стадион "Зиря"

4 мая

19:30. "Карабах" - "Туран Товуз"

Главный судья: Рашад Ахмедов

Ассистенты: Намиг Гусейнов, Рагиль Рамазанов

Четвертый судья: Вугар Гасанлы

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Асиман Азизли

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магаррамов

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова