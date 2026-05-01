АФФА оштрафовала "Карабах" на 8000 манатов

1 Мая 2026 16:48
Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал "Карабах" на 8000 манатов после перенесенного матча 21-го тура Мисли Премьер-лиги с "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на решение Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), причиной стали массовые оскорбительные выражения болельщиков агдамского клуба в адрес соперника.

В решении учли, что подобный случай с участием фанатов "Карабаха" повторился в текущем сезоне уже в пятый раз.

"Нефтчи" также получил штраф. Бакинский клуб заплатит 700 манатов из-за того, что пять его футболистов получили желтые карточки.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 2:1.

İdman.Biz
