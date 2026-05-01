Экс-тренер "Карван-Евлаха" оценил победу "Нефтчи" над "Карабахом"

1 Мая 2026 16:34
Бывший главный тренер "Карван-Евлаха" Азер Гашимов заявил, что победа над "Карабахом" имела большое значение для "Нефтчи" в борьбе за четвертое место и еврокубковую зону.

"Для "Нефтчи" эта победа была очень важна. Команда рассчитывает занять четвертое место и повысить свои шансы на еврокубки. Они стараются не выпадать из борьбы, и во вчерашнем матче мы это увидели. В игре с "Карабахом" футболисты боролись до конца", - сказал Гашимов в комментарии Report.

Специалист также отметил поддержку болельщиков "Нефтчи", которые пришли на стадион после крупного поражения от "Карабаха" в предыдущей встрече. По его словам, это еще раз показало особый статус бакинского клуба для азербайджанского футбола.

Гашимов подчеркнул: "Несмотря на поражение со счетом 1:5 в предыдущем матче, болельщики снова заняли свои места на трибунах. "Нефтчи" - народная команда, у этого клуба действительно много фанатов в нашей стране. До игры я прогнозировал, что команда как минимум добьется ничьей. Возможно, после победы 5:1 у некоторых игроков "Карабаха" появилась небольшая самоуверенность. После крупного результата такое иногда происходит. Футбол любит внимание, ответственность и концентрацию".

Напомним, что "Нефтчи" занимает четвертое место в турнирной таблице Мисли Премьер-лиги Азербайджана, набрав 47 очков.

