"Карабах" поздравил "Сабах" с чемпионством

"Карабах" поздравил "Сабах" с победой в Мисли Премьер-лиге и отметил значение нового чемпиона для конкуренции в азербайджанском футболе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "Карабаха", агдамский клуб высоко оценил выступление бакинской команды в текущем сезоне.

В официальном заявлении клуба сказано: "Наш клуб поздравляет команду "Сабах", завоевавшую звание победителя Премьер-лиги Азербайджана по итогам текущего сезона. Формирование новых команд, таких как "Сабах", и рост числа конкурентных матчей в чемпионате страны вносят важный вклад в общее развитие азербайджанского футбола".

Президент "Карабаха" Тахир Гезель также поздравил нового чемпиона и пожелал клубу успеха на международной арене: "Поздравляю футбольный клуб "Сабах" с чемпионством в Азербайджане. Желаю команде успешных результатов в квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА".