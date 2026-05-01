Капитан "Нефтчи": "В этот раз мы сыграли по другой системе"

1 Мая 2026 10:41
Капитан "Нефтчи": "В этот раз мы сыграли по другой системе"

Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов заявил, что команда изменила систему игры после крупного поражения от "Карабаха" и смогла прервать неудачную серию в противостоянии с агдамским клубом.

"После поражения от "Карабаха" со счетом 1:5 команда собралась. Мы изменили систему и подход к игре, понимали, что так можем чувствовать себя против них увереннее. Очень хотели добиться хорошего результата ради болельщиков. Они были великолепны. Мы много боролись и старались, хотя могли еще лучше выходить в контратаки", - сказал Махмудов в интервью sport24.az.

Полузащитник отметил, что "Нефтчи" было сложно играть с "Карабахом" в открытый футбол в предыдущей встрече, однако в перенесенном матче 21-го тура Мисли Премьер-лиги команда сделала выводы. Махмудов подчеркнул: "Футбол есть футбол, заранее результат не узнаешь. Пять лет мы не могли победить "Карабах", а в этот раз сыграли по другой системе. Возможно, если бы в прошлом матче забили свои моменты в начале, все сложилось бы иначе. Против "Карабаха" тяжело играть открыто, тогда мы не были к этому готовы, но в последней игре добились хорошего результата".

Говоря о значении победы, капитан "Нефтчи" признал, что команда особенно хотела прервать эту серию. "Мы очень хотели выиграть. Главное, что смогли снять это проклятие", - сказал Махмудов.

Он также затронул борьбу за еврокубки и отметил, что многое будет зависеть от дальнейших результатов "Сабаха", который уже оформил чемпионство. Махмудов добавил: "Поздравляю их с чемпионством. Было бы хорошо, если бы они выиграли и Кубок. В этом сезоне они показывали невероятный футбол и заслужили титул. Оформить чемпионство за четыре тура до конца очень сложно, но они смогли это сделать".

По словам капитана "Нефтчи", команда должна думать прежде всего о собственных матчах, начиная с ближайшей игры против "Карван-Евлах". Он отметил: "Сначала нужно победить "Карван-Евлах" в следующем туре. В последних матчах они создают проблемы всем, и на стадионе в Евлахе играть тяжело. Сначала надо выиграть там, а уже потом думать о следующих встречах".

Новости по теме

Гендиректор "Нефтчи": "В характере клуба - бороться до конца"
09:41
Чемпионат Азербайджана

Гендиректор "Нефтчи": "В характере клуба - бороться до конца"

Дженк Сюмер оценил победу над "Карабахом" и цели команды

Гурбан Гурбанов поздравил "Сабах" с историческим чемпионством
30 Апреля 23:48
Чемпионат Азербайджана

Гурбан Гурбанов поздравил "Сабах" с историческим чемпионством

Специалист также отметил общий рост уровня лиги
Гурбан Гурбанов: "Это был сложный сезон"
30 Апреля 23:12
Чемпионат Азербайджана

Гурбан Гурбанов: "Это был сложный сезон"

Наставник "Карабаха" прокомментировал поражение от "Нефтчи"
"Сабах" впервые в истории стал чемпионом Азербайджана
30 Апреля 22:16
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" впервые в истории стал чемпионом Азербайджана

Команда прервала многолетнюю гегемонию "Карабаха" на внутренней арене
Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

Хавбэк "Шамахы": "Мой сезон складывается позитивно"
30 Апреля 17:14
Чемпионат Азербайджана

Хавбэк "Шамахы": "Мой сезон складывается позитивно"

Диогу Балау оценил выступление команды и высказался о будущем

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
28 Апреля 15:38
Азербайджанский футбол

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В настоящее время в Европе нет таких клубов, которые могут добиться столь уникального результата
Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества