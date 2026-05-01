Капитан "Нефтчи": "В этот раз мы сыграли по другой системе"

Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов заявил, что команда изменила систему игры после крупного поражения от "Карабаха" и смогла прервать неудачную серию в противостоянии с агдамским клубом.

"После поражения от "Карабаха" со счетом 1:5 команда собралась. Мы изменили систему и подход к игре, понимали, что так можем чувствовать себя против них увереннее. Очень хотели добиться хорошего результата ради болельщиков. Они были великолепны. Мы много боролись и старались, хотя могли еще лучше выходить в контратаки", - сказал Махмудов в интервью sport24.az.

Полузащитник отметил, что "Нефтчи" было сложно играть с "Карабахом" в открытый футбол в предыдущей встрече, однако в перенесенном матче 21-го тура Мисли Премьер-лиги команда сделала выводы. Махмудов подчеркнул: "Футбол есть футбол, заранее результат не узнаешь. Пять лет мы не могли победить "Карабах", а в этот раз сыграли по другой системе. Возможно, если бы в прошлом матче забили свои моменты в начале, все сложилось бы иначе. Против "Карабаха" тяжело играть открыто, тогда мы не были к этому готовы, но в последней игре добились хорошего результата".

Говоря о значении победы, капитан "Нефтчи" признал, что команда особенно хотела прервать эту серию. "Мы очень хотели выиграть. Главное, что смогли снять это проклятие", - сказал Махмудов.

Он также затронул борьбу за еврокубки и отметил, что многое будет зависеть от дальнейших результатов "Сабаха", который уже оформил чемпионство. Махмудов добавил: "Поздравляю их с чемпионством. Было бы хорошо, если бы они выиграли и Кубок. В этом сезоне они показывали невероятный футбол и заслужили титул. Оформить чемпионство за четыре тура до конца очень сложно, но они смогли это сделать".

По словам капитана "Нефтчи", команда должна думать прежде всего о собственных матчах, начиная с ближайшей игры против "Карван-Евлах". Он отметил: "Сначала нужно победить "Карван-Евлах" в следующем туре. В последних матчах они создают проблемы всем, и на стадионе в Евлахе играть тяжело. Сначала надо выиграть там, а уже потом думать о следующих встречах".