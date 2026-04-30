Гурбан Гурбанов поздравил "Сабах" с историческим чемпионством

30 Апреля 2026 23:48
Гурбан Гурбанов поздравил "Сабах" с историческим чемпионством

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов поздравил нового чемпиона страны и рассказал о грядущей трансферной кампании клуба.

Как сообщает İdman.Biz, особое внимание на пресс-конференции после матча с "Нефтчи" Гурбанов уделил планам по усилению состава к новому сезону. По его словам, клуб уже направил большую часть усилий на поиск игроков:

"Переговоры идут, и много с кем. Возможно, 60–70 процентов работы мы направили на трансферы. Не потому что я не доволен своими игроками или кто-то покинет команду, а просто потому что есть необходимость в расширении состава. Постараемся совершить трансферы. Возможно, 5–6, не знаю, сколько получится".

Специалист подчеркнул, что изменения необходимы для готовности к напряженному графику, а возможные уходы игроков будут зависеть от успеха переговоров с новичками. Комментируя игру отдельных футболистов, Гурбанов опроверг слухи о желании расстаться с кем-либо из-за плохой формы:

"Нет, я не думал о том, чтобы расстаться с каким-либо футболистом. Тот же Янкович был сильно уставшим из-за игр за сборную. Мы предоставили ему отдых, чтобы он восстановил форму. Наверное, будут и те, кто уйдет, но это требует обоюдного согласия, так как у игроков есть контракты".

Гурбан Гурбанов также поздравил "Сабах" с историческим чемпионством, отметив общий рост уровня лиги:

"Поздравляю. Мы должны говорить о любом успехе наших команд — это аксиома футбола. За последние полтора месяца мы сыграли такие матчи, которые показали совершенно другой чемпионат Азербайджана в плане болельщиков и темпа игры. Несмотря на психологическую и физическую усталость, наши игроки проявили характер".

В завершение тренер коснулся ситуации с игроками, отстраненными в дублирующий состав. Гурбанов сообщил, что вопрос возвращения Эльвина Джафаргулиева в основу пока не решен:

"Пока все так, как есть. Я еще не продумал подготовительный план на новый сезон".

Относительно того, почему сосланные в дубль футболисты не получают игровой практики, тренер отметил, что не ставил перед ними запретов:

"Нет, такую задачу я не ставил. Если они захотят, они могут играть".

