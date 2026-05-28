Кахабер Цхададзе - о победе над "Мингячевиром": "Недоволен только тем, что забили мало"

Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе прокомментировал победу в матче плей-офф за право участия в новом сезоне Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Мингячевиром" (2:0), передает İdman.Biz.

"Поздравляю болельщиков с этой победой. Нынешняя победа была очень важна. Очень рад, что мы показали содержательную игру и победили. Недоволен только тем, что забили мало, имея столько моментов. Мы проделали большую работу в этой игре. Нам противостоял сильный тренер — это был их козырь. Но мы были сильнее и заслуженно одержали победу", — заявил Цхададзе.

Отвечая на вопрос о своем будущем в "Габале", специалист отметил: "У меня есть действующий контракт. Остальные вопросы — к клубу".